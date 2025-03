En “El Gran Chef Famosos, Extremo”, se prometen noches de adrenalina y tensión al lado de unos atrevidos participantes. Marcos Armstrong, más conocido como el “Gringo Marcos”, es uno de los competidores que se suma a esta aventura gastronómica.

Como muchos extranjeros, el "Gringo Marcos" se ha declarado fanático de la comida peruana. Con el paladar entrenado, está listo para asumir el reto de cocinar en una edición SIN LÍMITES desde hoy martes 11 de marzo a partir de las 7:45 p.m.

¿El Gringo Marcos llegó al Perú por AMOR?

En sus redes sociales, el Gringo Marcos no solo comparte su experiencia como residente del Perú, país que se robó su corazón, sino que disfruta al responder las preguntas de sus miles de seguidores.

La curiosidad de los usuarios sobre su llegada al país lo motivó a revelar el verdadero motivo que lo trajo al Perú. “El amor de una mujer peruana, a quien todavía le tengo cariño. Después, el amor por el Perú, este país que es una cuna de las civilizaciones y que todavía me la paso descubriendo”, aseguró en su cuenta de TikTok.

Además, el originario de Perú-Nebraska no dudó en confesar el gran amor que siente por los peruanos. “Son gente muy amable, personas interesantes y alegres, pero también son medio alcohólicos, por eso me quedo aquí y no me quiero ir. Me encanta el Perú”, detalló el “Gringo”.

¿Qué EDAD y qué CARRERA estudió Miguel Arce?

La actuación y los reflectores siempre llamaron la atención de Miguel Arce, quien supo desde muy joven que se dedicaría al arte de interpretar y modelar ante cámaras. A sus 40 años, ha logrado consolidarse como un importante referente peruano en el rubro actoral.

Cuando sintió el llamado de los escenarios acababa de terminar la secundaria y no dudó en iniciar sus estudios en teatro en los Talleres de Formación Actoral dictados por Ramón García. Años después, se matriculó en la Academia Diez Talentos liderada por el reconocido actor Bruno Odar.

Desde hoy martes 11 de marzo a las 7:45 p.m. mediante la señal EN VIVO de Latina, Miguel Arce te espera en "El Gran Chef Famosos, Extremo", donde demostrará que es el indicado para levantar la Olla de Oro.

¿Quiénes son los 12 participantes CONFIRMADOS para la temporada “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

Franco Cabrera

Vania Bludau

Jano Baca

Patricia Alquinta

Gringo Marcos

Tula Rodríguez

Mateo Garrido Lecca

Olenka Zimmerman

Reimond Manco

Claudia Portocarrero

Miguel Arce

Mauri Stern

¿Cuándo se estrena la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

Esta aventura culinaria estrenará el próximo martes 11 de marzo a partir de las 7:45 p.m.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

Todos los capítulos de "El Gran Chef Famosos" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.