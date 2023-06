“En casa yo no hubiera hecho esto”: Andrés Vílchez sacó cara por su ossobuco en El Gran Chef Famosos

Terminando el primer plato de El Gran Chef Famosos, Andrés Vilchez comentó que su preparación quedó mejor de lo esperado.

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, preguntó a cada participante por el ossobuco que prepararon, uno de los más contentos fue Andrés Vilchez, quien muy contento dijo: “Quedó súper, me sorprendo. En casa yo no hubiera hecho esto, me sorprendo con las recetas”.

Ya en el confesionario, el participante tuvo más cosas que decir: “Quedó delicioso, en verdad, yo pago por ella, no porque yo lo haya hecho. De verdad, me gustó”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.