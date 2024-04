Emilram Cossío tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “Siento algo de piconería”

Este lunes 15 de abril se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Flavia Laos, Lita Pezo, Zelma Gálvez y Emilram Cossío se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, el actor peruano dejó la competencia y se convirtió en el siguiente eliminado del reality de cocina.

Los cuatro participantes tuvieron un doble reto culinario: ‘enrollado de langostinos’ y ‘pescado en salsa de ajo con papas rotas al perejil’. Tras la preparación del primer plato, Flavia Laos salió ganadora y su beneficio fue tener las compras listas .

La última ronda fue decisiva y los minutos de tensión se vivieron entre Zelma Gálvez y Emilram Cossío. Pese a sus grandes esfuerzos por continuar en la carrera culinaria, el actor no convenció al jurado y se despidió del programa.

Tras conocer el veredicto del jurado y antes de dejar los estudios de “El Gran Chef Famosos”, Emilram Cossío dijo lo siguiente: “Me voy con sentimientos encontrados porque son tres semanas que, más allá de la camarería, siento algo de piconería. Me siento con impotencia de querer seguir. He sido una esponja día a día”, dijo Emilram.

