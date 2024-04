El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emilram Cossío es el tercer eliminado de la competencia culinaria

Pese a dejar toda su sazón en la cocina, Emilram Cossío no logró convencer el paladar del exigente jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” y se convirtió en el tercer eliminado de la nueva temporada del programa culinario de Latina Televisión.

Antes de abandonar la cocina, Emilram tuvo palabras de gratitud hacia los jueces que han estado impulsándolos a incrementar su juego culinario: “Quiero agradecer al jurado por la paciencia, por las ganas de estar con nosotros siempre. Detrás de cámaras también nos empujan un poquito para que nosotros sigamos, nos alientan en su forma cada uno”.

Asimismo, precisó que se va con “sentimientos encontrados”. “Son tres semanas que, más allá de la camarería, siento algo de piconería. Me siento con impotencia de querer seguir. He sido una esponja día a día. He tratado de dar lo mejor, pero se necesita más de eso y es practicar y estar ahí. Más que feliz de estar aquí y gracias por la invitación”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.