El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Emil se convierte en el segundo eliminado de la competencia

Pese a entregar toda su sazón en el segundo plato de la Noche de Eliminación, Emil fue eliminado por el jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. El participante no deleitó con su Seco de asado de tira con frejoles y arroz, ya que la proteína estaba quemada.

En su discurso de despedida, Emil aseguró: “La experiencia que me llevo es muy bonita. Me llevo a todos en el corazón. Lo que dicen aquí es verdad: uno entra y conoce a una familia de verdad. Es otra vibra, es otro ambiente. Me voy súper contento. Créanme que le he cogido un gusto a la cocina. Aunque no lo crean. Espero que esta experiencia no sea solo para un momento, sino para toda la vida”.

Antes de abandonar la cocina, Emil aseguró que seguirá practicando para volver por la ansiada ‘Olla de Oro’. “Yo creo que la vida te da segundas oportunidad y yo soy picón, así que voy a buscar mi revancha de todas maneras”, aseveró.

