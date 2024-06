El Gran Chef Famosos: Yaco revela detalles INÉDITOS de su carrera como futbolista

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, Peláez logró sacarle información INÉDITA a Yaco Eskenazi sobre su época como jugador de fútbol. El participante compartió con los ‘chefcitos’ qué significó esta etapa de su vida.

“El fútbol es lo que más me gusta hacer en la vida. Es más, ahora estoy lesionado, me caí jugando el sábado, se me han chancado las costillas. Juego 3-4 veces (a la semana)”, reveló Yaco.

Asimismo, compartió lo MÁS DIFÍCIL de la carrera como futbolista. “Yo creería que manejar la frustración es difícil. A veces al entrenador simplemente no le gusta cómo juegas o no le caes bien. Y tú tienes que seguir yendo a entrenar, esperar tu momento, esperar que te salgan las cosas. Es difícil manejar las emociones. Por eso no fui futbolista profesional: porque no sé manejar la frustración”, agregó.

Este lunes 3 de junio se vive la segunda noche de la segunda ronda en “El Gran Chef Famosos”. Seis de los participantes que continúan en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

