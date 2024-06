El Gran Chef Famosos: Yaco le ¿GRITA? a Arianna por hacerle pregunta MUY básica

Arianna Fernández protagonizó un gran ‘blooper’ en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. La participante les consultó a sus compañeros si el limón debía EXPRIMIRSE para la patita en fiambre.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos RESUMEN: Leyla Chihuán y Brenda Carvalho podrían ser ELIMINADAS

Al escuchar esta pregunta básica de cocina, su compañero Yaco Eskenazi le respondió irónicamente. “Los limones son para la sarza hijita linda de mi corazón. ¿Cómo va a preguntar si los limones se exprimen?”, refutó.

Pero Arianna se sintió “atacada”. “Yaco, pero no me grites”, le suplicó. “Arianna, no te grité corazón. Pero, ¿cómo vas a preguntar qué se hace con el limón? Se exprimen”, respondió el participante durante el confesionario.

Este lunes 3 de junio se vive la segunda noche de la segunda ronda en “El Gran Chef Famosos”. Seis de los participantes que continúan en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.