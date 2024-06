El Gran Chef Famosos: Yaco CONFIESA que TODO en la cocina le da miedo

A Yaco Eskenazi se le dificulta bastante con el estrés que le genera la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Así que aprovechó la atención de las cámaras para compartir detalles de su situación.

“Mi experiencia con este plato ha sido mejor que el anterior porque tengo más tiempo. Igual estoy un poco nervioso porque no sé si ya servir y que se me enfríe. No sé si esperar que falten cinco minutos y ahí hacer toda la mezcla. Todo da miedo en esta cocina. Todo me da miedo”, aseguró.

Este lunes 3 de junio se vive la segunda noche de la segunda ronda en “El Gran Chef Famosos”. Seis de los participantes que continúan en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.