El Gran Chef Famosos X2: ¿Qué dijeron Carolina y Alonso Cano luego de ser eliminados?

En la última emisión, los hermanos Cano se convirtieron en los siguientes eliminados de El Gran Chef Famosos. Con altas expectativas, la nueva dupla Carolina y Alonso llegaron a la cocina de Latina para demostrar su talento culinario; sin embargo, no lograron convencer al jurado con su sazón. Luego de retirarse de la competencia, la actriz comentó cómo fue su experiencia dentro del programa.

-¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef?

Estoy muy feliz de volver a un set, haciendo algo nuevo y retador. Además de encontrarme con amigos hermosos.

-¿Cómo ha sido la experiencia de cocinar junto a tu hermano?

Cocinar con Alonso ha sido intenso, la comunicación es básica y como buenos hermanos fallamos en eso.

-Con su primera noche en sentencia el público se mostró apenado, ¿cómo reciben el cariño de los chefcitos?

El cariño de los chefcitos nos ha encantado y sorprendido. Les agradecemos infinitamente sus muestras de amor. Tenemos la suerte de recibir ese cariño y lo valoramos mucho.

-Pese al corto tiempo que estuvieron, ¿qué es lo que más te gustó del programa?

Para empezar el equipo humano encargado de sacar adelante este programa es super amable y me dan ganas de quedarme para siempre. Este programa de verdad te reta y a la vez aprendes. El Gran Chef me ha obligado a mirar hacia adentro para ver en qué me he equivocado. Perder no siempre es malo.

-¿Qué consideras que les faltó para quedarse?

Tener mayor complicidad, organización, y divertirnos, pero enfocados.

Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 9:00 p.m. por Latina.