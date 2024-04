El Gran Chef Famosos x2: Jota Benz llama “dolor de cabeza” a Angie Arizaga, pero se acobarda frente a ella

¡Para no creer! Como parte del reto de la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos x2”, las duplas finalistas tenían que cocinar por separado la entrada para el menú de la noche. Y, aprovechando el pánico, Jota Benz declaró ante las cámaras que se había librado del “dolor de cabeza”.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos x2: Marisol hace trampa en la final e interrumpe a Angie y Jota

El joven enfatizó que, al parecer, su “dolor de cabeza” era su dupla Angie Arizaga cada vez que le habal. “Ya no me duele la cabeza. Ya no tengo al dolor de cabeza al costado. Mira, ahora está atrás”, dijo entre risas.

Sin embargo, al ver la molestia de Angie Arizaga, se acobardó y dijo que nada de lo que había mencionado era real y que todo se trataba de una broma.

Este lunes 1 de abril, se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos x2”. Luego de semanas en competencia, las dos duplas finalistas se enfrentarán en la cocina con el objetivo de alzar la ansiada ‘Olla de Oro’. ¿Qué dupla lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.