El Gran Chef Famosos X2: Joaquín y Rodrigo fueron eliminados y así se despidieron

Luego de una intensa Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, el jurado tomó la difícil decisión de despedirse para siempre de una de las duplas más queridas por los ‘chefcitos’. En esta ocasión, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño tuvieron que decirle adiós a la competencia culinaria de Latina Televisión.

El primero en dar unas palabras de agradecimiento al jurado y a sus compañeros fue Rodrigo. “Yo los voy a extrañar muchísimo. Cuando uno entra a un espacio nuevo donde se siente perdido como yo, se siente incómodo, se pone barreras. Luego, le empiezas a encontrar el gusto y cuando siento que ya empiezas a superar lo que tienes que superar, creo que la vida te dice que ya estás listo para otra cosa. He aprendido mucha tolerancia, solidaridad. Estoy muy contento de haber conocido al jurado, me ha encantado aprender de ustedes. Y, por supuesto, de mis compañeros”, aseguró el actor de “Papá en Apuros”.

Por su lado, Joaquín Escobar también recalcó el significado de cada uno de los comentarios de los jueces para su vida cotidiana. “Gracias al jurado porque cada uno de ustedes ha buscado que nosotros no solo mejoremos, si no que nos superemos. Cada uno a su manera y sus formas. Créanme que, cuando este en casa cocinando para mi familia y mi enamorada, me acordaré de ustedes dándonos recomendaciones. Gracias, muchas gracias. Están sumando más de lo que creen en nuestras vidas”.

