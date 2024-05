El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías ASEGURA que su terno homenajea a la papa huayro

Javier Masías regresó sumamente recargado a la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, tras sus breves vacaciones. Así que, en el nuevo episodio, sacó su chispa y aseguró que estaba vestido IGUAL que la papa huayro, a la que se le hace homenaje en la Papatón.

“Hoy me siento verdaderamente como en casa. El insumo de hoy… Comer papa es algo que he venido haciendo toda mi vida, la he comido de innumerables maneras. Y, aparte, como todos nosotros, realmente me enorgullece porque es uno de los regalos del Perú al mundo. Por eso, yo he venido vestido de papa huayro”, dijo el crítico gastronómico.

Este martes 21 de mayo se vive el segundo día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Solo uno de los cinco semifinalistas obtendrá hoy el nuevo cupo para la ronda final, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.