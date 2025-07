Faltaban tan solo 10 segundos para que se acabe el tiempo otorgado por el jurado para el primer plato de la Noche de Eliminación cuando José Peláez empezó la cuenta regresiva.

“Manos atrás, se acabó el tiempo”, gritó el conductor de “El Gran Chef Famosos”. Pero, había un participante que no hizo caso a la indicación: “¡Señor Palao!”.

“¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solamente estoy colocando. Me mira de frente a mí”, se molestó Thanos al ser reprendido por Peláez. “Señor Palao, yo le digo una cosa: la propia cuenta lo dice: uno, cero, manos atrás. No uno, cero, siga colocando. No digo más, señor Palao, usted es una persona inteligente”, se excusó el presentador.

