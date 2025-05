Sofía Franco teme equivocarse en su primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Por eso, ha recurrido a un amuleto de la suerte para esta edición de la competencia culinaria de Latina.

La participante trajo al pequeño Remy, de la famosa película de Disney “Ratatouille”. “Se llama Mateito. Hoy me acompaña mi Mateito, es mi mini chefcito. Me va a dar algunos tips, me va a acompañar y me va a dar suerte”. ¿Eso quiere decir que ha traído a Mateo Garrido Lecca de regreso a la cocina?



Este viernes 30 de mayo se transmite la nueva Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos, Extremo“. Los seis participantes sentenciados luchan por salvarse de la Noche de Eliminación, pero solo dos de ellos lo conseguirán. ¿Quiénes serán?

