El Gran Chef Famosos: ¿Se aproxima una colaboración? Flavia Laos encantada con la compañía de Lita Pezo

Flavia Laos y Lita Pezo están demostraron tener una química increíble dentro de la cocina de “El Gran Chef Famosos”. “Yo me he sentido feliz con la compañía de Lita, porque ella tiene mi edad y entra nosotras nos entendemos”, expresó Flavia sobre cómo ha sido el rendimiento de su equipo. “Me ha caído muy bien, es organizada, es graciosa”, añadió.

Además, ambas se animaron a cantar un popular de tema y lo gritaron a todo pulmón. “La verdad es que ha sido muy bonito compartir con Flavia, conocernos un poco más”, comentó Lita. “Hemos hecho un buen match, la volvería a elegir como dupla”, manifestó Flavia.

Este sábado 13 de abril se transmite la Noche de Sentencia de la tercera ronda en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.