El Gran Chef Famosos: ¿Quiénes tendrán que ir a la Noche de Eliminación?

Luego de una ardua competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Sólo dos participantes se podían salvar de la temible Noche de Eliminación. Las elegidas por el jurado fueron Brenda Carvalho y Cielo Torres.

Santiago Suárez, Cint G, Arianna Fernández y Jonatan Rojas tendrán que hacer su mejor esfuerzo para no ser eliminados. “No me quiero ir. A estudiar más, a estudiar el triple”, expresó la hija de Tongo. “Ay, no. Dios, lo que temía. Ahora sí se viene lo bueno”, manifestó Santiago Suárez.

Este jueves 30 de mayo se vive la primera noche de sentencia de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes ingresan a la cocina para enfrentarse a nuevos retos. ¿Quiénes evitarán la Noche de Eliminación?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.