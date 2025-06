Este viernes 20 de junio empieza la ronda de la ÚLTIMA CHANCE, donde los eliminados de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, Extremo” lucharán por regresar a la competencia. Víctor Hugo Dávila, Zumba, Julián Legaspi, Daniel Menacho, Sofía Franco y Pilar Delgado dejarán lo mejor de su sazón en la cocina.

Antes de empezar a cocinar en la primera noche, de un total de seis ediciones, los participantes hablaron fuerte y claro frente a las cámaras sobre lo que darán en esta última chance para volver a la competencia.

Víctor Hugo Dávila aseguró que ha extrañado la cocina. “Me han dicho: ¿cómo puedes cocinar tan mal? Hasta el jurado está emocionado con mi sazón. La gente me esperaba, la gente quería mi sazón, aquí estamos”, agregó.

En tanto, Zumba dice que viene renovado. “Vine con toda la actitud, dije ‘esta es mi oportunidad’. En casita he estado cortando la cebolla en brunoise, en plumita, de todo”, sentenció.

Por su lado Julián Legaspi aseguró que ha terminado destruido por toda la competencia. “Pero solo llegar, ver a mis compañeros y al jurado, me reactiva. Me levantan el ánimo”, confesó.

Daniel Menacho dice que está preparado para todo lo que tenga que enfrentar en la cocina. “No he parado de competir, así que yo sigo nomás. Estoy tranquilo, estoy feliz, me voy a enfocar, quiero sacar la mayor cantidad de puntos. No voy a fallar en nada”.

Mientras que Sofía Franco está feliz de volver. “Me encanta disfrutar esta última chance, me voy a divertir, hoy no hay lágrimas”, aseveró. Y, por último, Pilar Delgado dijo: “Estoy feliz, contenta, los he extrañado un montón”.

