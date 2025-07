Los seis campeones que continúan en carrera por el “Ollón de Oro” en “El Gran Chef Famosos, El Último Campeón” se enfrentaron a un gran reto: cocina MOLECULAR.

Todos los participantes se mostraron consternados ante la dificultad de la misión. “A mí me jalaron en física, hermano”, confesó Christian Ysla. “¿No nos podían complicar aún más la vida?”, reclamó Marisol Aguirre.

Por su lado, Luciana Blomberg agregó: “No entiendo, a mí me dijeron que en este programa íbamos a cocinar, no que íbamos a hacer experimentos”. “¿Quién tuvo esa genial idea de mandarnos a hacer estas cosas extrañas? Además, me da alergia porque lleva soya, ¿cómo pruebo eso?”, se quejó Vania Bludau.

En tanto, Steve Palao aseguró haberse “quedado anonadado”; mientras que Mónica Zevallos dijo: “Esto es ser malos. Yo no entiendo. Nos quieren hacer daño”.

Cabe resaltar que la cocina molecular es una rama de la ciencia culinaria que aplica conocimientos de física y química para transformar los alimentos y crear nuevas experiencias sensoriales.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.