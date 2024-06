El Gran Chef Famosos: Peláez y el grito de aliento para Julinho

¡A CANTARLO TODOS! El conductor de “El Gran Chef Famosos”, José Peláez, llegó a la cocina de Julinho para darle ánimos en la temida Noche de Eliminación en la que podría abandonar la competencia culinaria.

El presentador, incluso, se animó a crearle una barra para darle ánimos. “Vamos juntos a decirlo creyendo que realmente Julinho no se va: ‘Julinho no se va, no se va, no se va’”, cantó Peláez.

Este lunes 10 de junio se vive la tercera Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados abandonará la competencia, ¿quién NO conquistará el paladar del jurado?

