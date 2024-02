“Están enfocados en el show y no en cocinar”: Giacomo Bocchio duda de una dupla para llegar a la final de El Gran Chef Famosos X2 [ENTREVISTA]

Un juez duro de convencer. Giacomo Bocchio se ha caracterizado, a lo largo de las temporadas de El Gran Chef Famosos, por ser un jurado que valora la disciplina y el orden en la cocina. Por ello, los primeros días conociendo a los personajes de “El Gran Chef Famosos X2″ le habrían dejado una ligera desazón, pero no por todos los participantes, sino por una dupla en particular.

En una conversación EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento, el chef se animó a revelar cuáles son sus expectativas en cuanto a competitividad y el nivel de juego culinario que espera en esta nueva temporada de El Gran Chef Famosos. Además, Giacomo también dejó de lado la seriedad que lo caracteriza y se atrevió a contarnos cómo poco a poco ha ido dejándose envolver por la personalidad de sus compañeros, al punto de llegar a cantar “El pollito amarillito” junto a Nelly Rossellini.

Durante la conferencia de la nueva temporada de duplas, el jurado enlistó sus siempre precisas observaciones sobre el desempeño de los nuevos participantes y es así como pudo revelarnos cuáles son las duplas que considera pueden llegar hasta la final del concurso.

Giacomo nos revela sus primeras impresiones de los nuevos participantes de El Gran Chef Famosos X2

El exigente jurado lleva al menos dos episodios viendo cocinar a las duplas, pero ya cuenta con comentarios sobre ellos. En entrevista con Latina Entretenimiento, enlistó los pros y contras de cada una de las duplas. Antes de iniciar la competencia, muchos de los participantes prometieron mantenerse enfocados en realizar la mejor presentación, y al parecer lo están logrando.

Pese a ello, Giacomo se mantiene en su papel de un jurado muy observador y ya encontró a una dupla que considera deberá esmerarse para llegar a la final. Se trata de las hermanas Hurtado. Bocchio contó el motivo por el que no las ve llegando hasta la última etapa de competencia. “Están muy enfocadas en el show y no puedes estar enfocado en todo en la vida. Tienes que escoger cuál es tu foco y las veo más enfocadas en el show que en cocinar”, contó.

Sin embargo, el chef tacneño resaltó el compromiso de las hermanas en la cocina, pues antes de iniciar la competencia, ven sus tutoriales en Youtube y también le consultan sobre lo que aprenden. “No puedo dejar de decir que me están escribiendo desde las 6 de la mañana y que están estudiando. Además, están viendo los programas que he grabado especialmente para los participantes”, indicó.

Por otro lado, Giacomo le contó a Latina Entretenimiento que dos duplas ya llamaron su atención en la competencia: Las hermanas Celine y Marisol Aguirre, y Damián y el Toyo. “La verdad es que las hermanas han cocinado muy bien, con unos sabores elegantes. Damián y el Toyo, contra todo pronóstico, tienen muchísima sazón, muchísima potencia, criollismo y sabor. Cocciones crudas, pero sabroso”, afirmó.

¿Giacomo Bocchio es del Team Carichuca? Jurado elige a su dupla infalible

Mauricio Mesones es uno de los concursantes que se ha robado el cariño de todos los chefcitos y, aparentemente, también del jurado. El cantante no llegó a la final de “La Revancha”, pero su destreza en la cocina dejó maravillado a Giacomo Bocchio, quien reveló que lo escogería para hacer una dupla.

“Elegiría a Mauricio Mesones porque es obrero, avanza y tiene ganas de hacer las cosas y aprender. Es ordenado cuando se le enseña a ser ordenado”, comentó.

Además, el jurado reveló que una dupla que escogería que se las trae esta temporada es Ximena Díaz y Pancho Cavero. “Estoy viendo, en esta temporada, a la dupla de Pancho con su esposa Ximena que él es el que cocina y su esposa está avanzando con la ‘mise en place’. Eso es totalmente válido porque te da una ventana de tiempo para pensar y organizarte”, afirmó.

Cabe resaltar que el cocinero tacneño no quiso revelar a quién no llamaría como refuerzo en la cocina. “No lo voy a decir”, señaló.

Giacomo habla de la controversial competencia con Nelly Rossinelli

La temporada pasada, “El Gran Chef Famosos“ organizó la “Pollada Bailable”, donde vimos el enfrentamiento gastronómico entre Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. Ambos se dividieron en equipos para preparar 35 polladas para los ‘chefcitos’, quienes se convirtieron en los jurados por una gala.

En el programa especial, Nelly y Giacomo lo dejaron todo en la cocina y cada uno demostró su destreza culinaria para este reto. Luego de probar ambos platos, los fanáticos dieron como ganadora a Nelly Rossinelli.

Sobre ello, Giacomo señaló que le encantaría participar en una nueva competencia entre jurados, sin importar el platillo. “Un ollón de carapulcra sería lindo. O tal vez hacer una sanguchería, donde tengamos que presentar varios sánguches”, afirmó.

Giacomo REVELA cómo ayuda a los participantes que recién ingresan a la competencia

Giacomo Bocchio seguirá brindando tips a participantes y público. El chef y jurado del programa se ha hecho aún más conocido por sus videos tutoriales, donde enseña desde lo más básico de la cocina. Muchos de los participantes le han agradecido por ello y, algunos nuevos, están practicando para iniciar la competencia con un mejor nivel.

El querido jurado contó qué hizo para brindarle ayuda a los nuevos participantes de cada temporada del programa de cocina. “En mi canal de YouTube hay cuatro programas que son de técnicas básicas que los hicimos porque eran mi manera de ayudar a los participantes. Como una orientación antes de que empiece el programa”, manifestó.

Giacomo Bocchio cantando el pollito amarillito en El Gran Chef Famosos ¿se acabó el jurado inflexible?

El exigente jurado ha demostrado su rigurosidad en cada gala, y se ha mostrado inflexible ante cualquier juego que se realiza en la cocina. Sin embargo, con el paso del tiempo, Giacomo se ha hecho cada vez más partícipe de la competencia y de compartir con el jurado.

A finales de “La Revancha”, el juez dio la sorpresa al público al cantar una canción de niños en portugués. Con ello ha dejado en claro que a pesar de su temple, tiene un lado tierno, es un buen tío con sus sobrinos y finalmente que incluso no esperaba que saliera esa parte y salió.

Bocchio le contó en EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento cómo llegó a cantar en vivo “Mi pollito amarillito” en portugués. “No me imaginé que eso iba a salir. Estaba conversando con Nelly, entre nuestras cosas y de pronto me doy cuenta del tono de voz de Nelly y dije ‘ay, esto va a salir’. Me acordé de la canción, porque tengo sobrinos chiquitos, y esa es una canción que les he escuchado cantar a ellos. Yo hablo portugués, he trabajado en Brasil y nada, se lo comenté a Nelly que es la ‘mamá de los pericotitos’”, expresó.

¿Dónde podrán ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de las temporadas de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión, así como en el portal web Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.