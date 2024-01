Chefcitos piden ser invitados a la Gran Pollada Bailable de El Gran Chef Famosos: “Los de Twitter somos chéveres”

También quieren estar presentes. Los chefcitos son muy activos en sus redes sociales, sobre todo en ‘X’ (antes Twitter). Es por ese motivo que cuando se enteraron de que público fanático del programa fueron invitados a la Gran Pollada Bailable de El Gran Chef Famosos, ellos se quejaron en la red social por no ser tomados en cuenta.

Un capítulo divertido que, a lo largo de la preparación, algunos participantes, escogidos aleatoriamente, deberán amenizar la pollada con canciones, bailes y dinámicas para que el ambiente se mantenga festivo. El público presente no solo disfrutarán de los shows, sino que, además, tendrán la gran responsabilidad de probar las polladas de ambos equipos y escoger al equipo ganador.

oe oe oe cómo es eso de que no invitaron a mis mutuals que se la pasan promocionando el programa #ElGranChefFamosos https://t.co/dorL078DCc pic.twitter.com/0OMg5gi5l5

Me parece una falta de respeto que no hayan pasado la voz a los chefcitos de Twitter no es por nada pero somos los mejores #ElGranChefFamosos https://t.co/snBnz4m1NP pic.twitter.com/YnNQXJjIUz