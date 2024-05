El Gran Chef Famosos: Mira AQUÍ a Peláez y su interpretación de Luis Miguel

Arianna Fernández recibió la visita de Peláez en su cocina y aprovechó en pedirle que la deleite con una canción de Luis Miguel. En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, el presentador deslumbró a los ‘chefcitos’ con sus dotes para el canto.

La participante le pidió cantar una canción del “Sol de México” y Peláez respondió cantando “Será que no me amas”. “No sé qué está pasando/Que todo está al revés/Que tú ya no me besas/Tal como ayer”, entonó.

En ese instante, Arianna y Julinho se unieron como coro para este repertorio musical en la cocina. “No culpes a la noche/No culpes a la playa/No culpes a la lluvia/Será que no me amas”, cantaron en conjunto.

Este miércoles 29 de mayo se vive la segunda noche de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los seis últimos participantes ingresan a la cocina para enfrentarse a nuevos retos. ¿Quiénes evitarán la Noche de Sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.