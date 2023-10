El Gran Chef Famosos: Milene Vázquez fue eliminada y se quedó con el tercer lugar de la competencia

Una noche llena de emociones, tal cual amerita la semifinal de El Gran Chef Famosos, hubo muchos momentos en los que las emociones se apoderaron del set, además de los instantes cargados de tensión. Hoy pudimos conocer a los dos finalistas de la tercera temporada, además de saber el nombre del participante que dejó la competición.

Por el lado del concursante que no pudo seguir en El Gran Chef Famosos fue Milene Vázquez. La conocida actriz tuvo un buen rendimiento; sin embargo, no conquistó el paladar del jurado y no logró superar lo hecho por sus contrincantes, por lo que tuvo que abandonar la carrera por la olla dorada.

Por su parte, Armando Machuca y Mariella Zanetti lograron ganar su pase a la gran final de El Gran Chef Famosos y disputarán la olla dorada este sábado. Ellos tuvieron un rendimiento superlativo a lo largo de la temporada y de ellos dos saldrá el tercer campeón de la temporada.

¿Quién crees que gane la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte.