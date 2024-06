El Gran Chef Famosos: Javier Masías CRITICA duramente el plato de Karina Borrero

La primera en presentar su plato libre al jurado fue Karina Borrero, quien preparó panceta dorada con puré de papas y ensalada. Sin embargo, el jurado de “El Gran Chef Famosos”, Javier Masías, se mostró decepcionado por la simpleza del plato de Karina e hizo un sarcástico comentario. “Si alguien quema su plato, ella le gana”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Yaco Eskenazi REVELA que está peleado con Karina Borrero

“Yo con los platos que me siento más confiada son con los platos que prepara mi abuela”,explicó la participante Borrero. Aunque Karina intentó defender su preparación, Masías criticó su elección. “O sea lo has dorado en una sartén y lo has cocinado para que no estuviera crudo”, dijo.

A pesar de que Masías manifestó que el puré y el chancho de Karina tenía buen sabor, volvió a opinar sobre la sencilla elección de la participante. “Me arrepiento de haberles dicho que se fueran a lo seguro, porque esperaba un poquito más de elaboración y de creatividad sinceramente”, expresó.

Este sábado 8 de junio, los participantes se enfrentan en equipos a una intensa Noche de Sentencia. Leyla Chihuán, Santiago Suárez, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Julinho y Karina Borrero harán de todo para no ser uno de los cuatro competidores en ir a la temida Noche de Eliminación. ¿Quiénes se salvarán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.