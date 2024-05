El Gran Chef Famosos: Mathías AMENAZA a Emilram: “Es la última vez que vienes a mi estación”

La tensión en la cocina de “El Gran Chef Famosos” aumentó en la última Noche de Eliminación de la ronda semifinal. Con el estrés al tope, Mathías Brivio AMENAZÓ a Emilram Cossío y le prohibió regresar a su cocina.

El actor se había acercado para ver cómo iba la preparación de Mathías, lo cual “enfadó” al participante. “Es la última vez que vienes. Emilram, esto es una eliminación por el amor de Dios. Me tienes harto, me tienes harto. No vengas más. La última vez que te apareces por mi estación, Emilram. Me tienes harto, harto. No te soporto más”, dijo. AUNQUE todo se trató de una broma entre ambos.

Este jueves 23 de mayo se vive la última Noche de Eliminación antes de entrar a la ronda final de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los tres sentenciados se enfrentan en la cocina, ¿quién abandonará para siempre el programa?

