El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Mathías tilda de Judas Iscariote a Gino, ¿por qué?

¡No se lo perdona! Mathías Brivio aprovechó la última Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” para desahogarse sobre lo que sintió cuando su gran amigo Gino Assereto festejó su paso a la ronda final EN SU CARA.

El tema salió tras un cuestionamiento por parte de Emilram: “¿Hablas con tu cachorro?”. “¿Al tiburón? Ya no le hablo. Desde que pasó lo que pasó no le hablo. Desde que me traicionó peor que Judas a Cristo”, aseveró Mathías.

Como recordamos, Gino Assereto se convirtió en el primer participante en pasar a la ronda final de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La decisión del jurado estaba entre él y Mathías, pero al final la sazón del ‘Tiburón’ triunfó. El primer finalista festejó con un gran grito que nunca será olvidado por Brivio.

“¿Sabes la que me hizo, además? Antes de empezar el programa, me dice ‘padre, yo me voy a equivocar a propósito para que tú pases’. Yo le dije: ‘Gino, no hace falta’. Me dijo ‘no, esa es una muestra de amor’. Gino Iscariote, así lo voy a llamar desde ahora”, sentenció Mathías Brivio.

Este jueves 23 de mayo se vive la última Noche de Eliminación antes de entrar a la ronda final de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los tres sentenciados se enfrentan en la cocina, ¿quién abandonará para siempre el programa?

