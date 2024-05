El Gran Chef Famosos: Masías SUPLICA botar a todos los participantes y traer nuevos

El jurado Javier Masías se mostró MÁS frío que NUNCA en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. El crítico gastronómico le suplicó a Peláez que se cambie a la totalidad de participantes de la nueva temporada del programa culinario de Latina Televisión.

“El día de ayer me quejaba de que no conocía a nadie y ahora, más bien, para arreglar la situación, resulta que conozco a la mayoría. La señora (Leyla) Chihuán solo sabe hacer pizza; a Brenda Carvalho de verla sudo; ese señor (Santiago Suárez) un pescadito de Sirena; a ella (Arianna Fernández) no la conozco; Julinho cuando vino a ayudar a Mónica (Zevallos) un desastre; y la señora Karina (Borrero) la conozco de la universidad era tímida y no sabe cocinar. Yo como consejo les diría váyanse todos a su casa. Cámbienme de famosos”, sentenció el crítico.

Este miércoles 29 de mayo se vive la segunda noche de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los seis últimos participantes ingresan a la cocina para enfrentarse a nuevos retos. ¿Quiénes evitarán la Noche de Sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.