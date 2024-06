El Gran Chef Famosos: Masías se emociona hasta las LÁGRIMAS al despedirse de Julinho

Javier Masías no soportó la emoción al despedirse de Julinho y derramó algunas lágrimas. El jurado de “El Gran Chef Famosos” fue el último en decirle adiós al exfutbolista de la cocina.

El crítico gastronómico suele emocionar con sus palabras a los participantes antes de partir del set de televisión; pero, esta vez, él resultó sumamente conmovido por la salida de Julinho.

“Nadie quiere que te vayas. No quiere que te vayas ni uno de tus compañeros que tendrían que desear que te vayas, no quiere que te vayas Peláez, yo personalmente estoy muy conmovido. Me sumo al reclamo de mis colegas jueces; no conozco a ni una persona que no me haya hablado bien de ti desde que llegaste a este programa y tiene que ver con la inmensa sonrisa que proyectas al mundo cada día. Como tú, a mí me gusta pensar que solo hago cosas que me encanten”, confesó.

Asimismo, Masías aseveró que fue un “placer” ver a Julinho en la cocina de Latina Televisión. “Lo que más pena me da es que te vayas demuestra, de alguna manera, que a veces una sonrisa no es suficiente. Me parte el corazón porque es una verdad como un puñal. Te vamos a extrañar muchísimo por la ilusión que has construido acá”.

