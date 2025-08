Luego de una intensa noche de competencia en la semifinal de “El Gran Chef Famosos, El Último Campeón”, Luciana Blomberg se convirtió en la nueva eliminada y se despidió para siempre de la cocina con un aplaudido cuarto lugar.

“Terminé mi temporada, gané y estoy entre los cuatro mejores, así que no estoy triste, no estoy llorando por eso. Estoy movida, cansada y está bien llorar, está bien mostrarme y decir que soy un ser humano que no puede con todo”, confesó entre lágrimas.

Asimismo, la actriz de “Papá en Apuros” agradeció a los jueces por todos los conocimientos adquiridos. “De todas maneras, he aprendido a cocinar, los tres son increíbles. Gracias Luciano, gracias Nelly, gracias Masías. Amigo (Peláez), qué hermoso volvernos a encontrar, eres un gran amigo. Gracias a todos”, agregó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.