El Gran Chef Famosos: Lita Pezo intenta hablar como colombiana para tener el apoyo de los camarógrafos

Lita Pezo está intentado acaparar la atención de los camarógrafos, pero no está teniendo tanto éxito. En medio del programa, se acordó de la técnica que empleó Mayra Goñi e intentó hablar como colombiana. “¿Qué tengo que hacer para que sean mis fans? ¿Hablar como colombiana?”, mencionó con un acento muy particular.

“Así, sí señora”, mencionó bromeando la cantante. Después de unos minutos, manifestó que es consciente de que no domina esta habilidad todavía. “No, no me sale”, expresó.

Este jueves 11 de abril se vive una intensa noche en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Emilram, Flavia Laos, Lita Pezo, Dorita Orbegoso y Ekaterina Konysheva se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la cocina de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.