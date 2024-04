El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia le ruega a Giovanna no más pedidos de canciones, ¿por qué?

La tensión en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” aumentó en la temida Noche de Eliminación. Así que, para aligerar el ambiente, Giovanna Valcárcel le solicitó a su compañera Flavia Laos que cante una canción; recibiendo una respuesta negativa por parte de su rival.

“Flavia, por favor, una cantadita”, pidió Giovanna. “Giovanna, escúchame, yo adoro cantar. Pero o canto o hablo o te respondo o cocino. No puedo hacer muchas cosas a la vez. No me pidas mucho, reina”, respondió Flavia en el confesionario.

Este miércoles 10 de abril se vive la segunda Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Emil Jaime, Giovanna Valcárcel y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la cocina de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.