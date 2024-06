El Gran Chef Famosos: Leyla se QUIEBRA ante el jurado, ¿qué pasó?

Leyla Chihuán terminó de preparar a tiempo su adobo de cerdo con arroz al perejil. Pero, ni bien se sentó en el comedor junto al jurado de “El Gran Chef Famosos” no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas frente a todos.

La participante era consciente de que existía una posibilidad de abandonar la competencia, pero nunca pensó en rendirse; pese a que la preparación de su adobo tuvo algunas complicaciones.

“Para mí, estar acá es un súper reto que debí haber venido antes quizás en tantas llamadas, pero no estaba preparada para esto. Ahora no es una lucha por cocinar, sino es demostrarme que puedo estar aquí, que me puedo exponer, que me puedo exhibir, que puedo salir de mi casa, de mi burbuja, que hay gente amiga, que hay gente que me quiere, que me respeta y gente que me valora”, aseveró la exvoleibolista.

Este miércoles 5 de junio se vive la segunda Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados abandonará la competencia, ¿quién será?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.