El Gran Chef Famosos: Leyla se DESMAYA de la emoción ante comentario positivo de Masías

Leyla Chihuán SE EMOCIONÓ al escuchar los comentarios positivos del jurado a su ensalada de tornillo. La participante de “El Gran Chef Famosos” no pudo ocultar su alegría al saber que había presentado un buen plato en la Noche de Eliminación.

La primera en alagar su trabajo fue Nelly Rossinelli. “A mí me encanta. Muy rica”, dijo la popular “mamá de los pericotitos”. “Bonita presentación, Leyla. Tiene de todo. Es una ensalada. Muy bien”, aplaudió Giacomo Bocchio.

Pero, el comentario que más asombró a Leyla fue el de Javier Masías. “Este es un plato que, a mí, normalmente, no me encanta. Pucha, está buenazo Leyla. Me comería todo el plato en este momento”, aseguró el crítico antes de llevarse toda la preparación hacia la mesa del jurado.

“Me voy a desmayar. ¿Tú sabes lo que significa que Masías se lleve el plato? Dios mío”, celebró Leyla en el confesionario.

Este lunes 10 de junio se vive la tercera Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados abandonará la competencia, ¿quién NO conquistará el paladar del jurado?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.