El Gran Chef Famosos: Leyla a punto de jalar de la oreja a Jose Miguel por no saber qué es una cacerola

Leyla Chihuán NO soporta que sus compañeros de “El Gran Chef Famosos” le hagan preguntas básicas que, según ella, TODOS deberían saber. Por eso, cuando Jose Miguel Argüelles se acercó a hacerle una consulta, la exvoleibolista explotó.

El actor de “Papá en Apuros” no sabía cuál era la cacerola, y Leyla no podía creerlo. “¿Tu mamá no te ha dado un cacerolazo en la cabeza? Cacerola es con lo que te voy a meter en la cabeza, chibolo”, le respondió irónicamente.

Este miércoles 5 de junio se vive la segunda Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados abandonará la competencia, ¿quién será?

