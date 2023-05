El Gran Chef Famosos: Karina Calmet y Leyla Chihuán se van a sentencia en El Gran Chef Famosos

En el programa de hoy, los famosos prepararon cupcakes. La temática de El Gran Chef Famosos fue en alusión a una fiesta de cumpleaños. pasaron a sentencia.

Javier Masías dio la devolución a Karina Calmet: “Karina, el bizcocho estaba bien, pero el relleno, Dios mío. Se quedaba en las muelas, excesivamente dulce, una textura gomosa. Hay que prestar más atención”, sostuvo el estricto crítico de cocina.

Por otro lado, Nelly Rossinelli evaluó a Korina: “Me gustó la esponjosidad de tu cupcake, si embargo, esperaba más de ti porque te considero una chica creativa en la decoración, la decoración de decepcionó. Simplemente usar ese color verde, sin meterle otro color con la temática que tenías para desplegar esa imaginación a mil. Fue una decoración muy pobre”, sentenció.

El chef, Giacomo Bocchio se encargó de opinar sobre el trabajo de la ex jugadora de voley, Leyla Chihuán: “Siento que has estado más lejos de tu zona de confort que ayer. Ayer en cocina te sentiste un poco más cómoda y hoy en pastelería has estado un poco más lejos de un área que no es la tuya. Pero dentro de todo, has vuelto a trabajar en orden y limpio. Es algo que recalco y espero que los demás participantes aprendan de ti. Pero tu bizcochuelo quedó muy apretado, estaba muy duro. Pensé que con el beneficio que habías tenido, ibas a aplicar más tiempo en tu decoración para lograr algo que realmente nos lleve al espacio y no solo al cielo” puntualizó.

Por último, Javier Masías brindó unas palabras hacia Miguel Vergara: “Miguel, el sabor estaba bien, el bizcocho estaba riquísimo. Pero el relleno, es como que te inviten a una fiesta y que no haya ni música ni nadie, todo esté horrible. Creo que la promesa de un cupcake es algo que claramente no pudiste cumplir”, comentó.

La primera persona que el jurado mandó a sentencia fue Leyla Chihuán. Acto seguido, el jurado decidió salvar a Korina Rivadeneira. Finalmente, Giacomo Bocchio envió a sentencia a Karina Calmet, por ende, Miguel Vergara pasa a la siguiente ronda.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.