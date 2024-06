El Gran Chef Famosos: Julinho se convierte en el tercer eliminado de la competencia

Este lunes 10 de junio, Julinho ABANDONA la competencia culinaria de “El Gran Chef Famosos”. El exfutbolista NO logró convencer el paladar del exigente jurado con su aguadito de mariscos.

Desde el principio de la preparación, el participante se mostró contrariado por no saber qué sabor debía tener su plato. Pero, como destacó el jurado, Julinho NUNCA se rindió.

Antes de abandonar la cocina, Julinho tuvo palabras de gratitud hacia el equipo de trabajo. “Quiero agradecer a Giacomo, gracias por el cariño; a Nelly, gracias por el cariño y la ayuda; Javier también; aprendí mucho de ustedes. Gracias por el cariño. A toda la gente de producción, todos los camarógrafos, una de las mejores producciones que he tenido en mi vida. Quiero agradecer en verdad porque, como estaba comentando antes, (es el) lugar donde uno se siente cómodo y feliz”.

Asimismo, lamentó tener que salir tan temprano de la competencia. “Obvio que no quería salir eliminado, me gustaría seguir en el programa, pero es de comida y siempre merece ganar el mejor. No soy tan bueno con la comida, pero hice un esfuerzo tremendo. Entregué lo máximo para entregar la mejor diversión de comida al jurado. Quedo profundamente agradecido por la oportunidad. Le mando un beso a todo el mundo”.

