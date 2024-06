El Gran Chef Famosos: Julinho recurre a Karina para aprender a pelar arvejas

Julinho NO tenía idea de cómo se pelan las arvejas para la ensalada de tornillos que debía presentar en la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Pero, para su suerte, se topó a Karina Borrero en el almacén y le pidió ayuda.

El exfutbolista no encontraba las arvejas y cuando su compañera lo ayudó, aprovechó en que le explique. La periodista no dudó ni un minuto en ayudarlo. “Hoy me preocupa Julinho porque no sabe ni siquiera qué parte de la arveja se usa”, confesó Karina ante las cámaras.

Este lunes 10 de junio se vive la tercera Noche de Eliminación en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados abandonará la competencia, ¿quién NO conquistará el paladar del jurado?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.