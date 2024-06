El Gran Chef Famosos: Jose Miguel CONFIESA tener PESADILLAS con la cocina

Jose Miguel Argüelles regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” para enfrentar la segunda ronda de la nueva temporada. Sin embargo, ni bien pisó el set de televisión, el actor de “Papá en Apuros” CONFESÓ que tuvo PESADILLAS con el programa.

“Los he extrañado mucho. Tanto así que es la segunda vez que tengo sueños en esta cocina”, aseguró Jose Miguel.

Peláez, curioso como siempre, le pidió compartir detalles de estos sueños que tiene con “El Gran Chef Famosos”. “(Sueño) Que me ponen cosas raras que no conozco, que nunca había identificado. Me pongo un poquito nervioso”, agregó.

Este lunes 3 de junio se vive la segunda noche de la segunda ronda en “El Gran Chef Famosos”. Seis de los participantes que continúan en competencia luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

