El Gran Chef Famosos: Jonatan Rojas revela que quisiera a los Hermanos Yaipén como sus refuerzos | EXCLUSIVO

Jonatan Rojas fue anunciado como una de los nuevos doce participantes de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. El vocalista de los Hermanos Yaipén contó que le gustaría traer a algunas conocidas figuras del mundo de la cumbia como apoyo en la cocina.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Jonatan confesó que, si pudiera elegir a sus refuerzos, traería a algunos de los integrantes de la conocida agrupación Hermanos Yaipén. “Yo ya he tenido en la mira a Javier Yaipén, porque Javier cocina. Por ahí también, de pasadita, me jalo a Walter para no desesperarme. Me pongo un poquito nervioso”, reveló.

Sobre sus habilidades en la cocina, el cantante explicó que uno de sus puntos más fuertes en la cocina son las pastas. “A mí hijo le encantan los tallarines rojos hechos por papá. Yo sí los hago riquísimos. Yo le hago con mucho amor el platito que le cocino a mi hijito”, declaró.

Sin embargo, y pese a que Jonatan tiene algunas capacidad culinarias, sí le teme a la opinión de uno de los jurados. “De verdad que le tengo mucho miedo, y por cómo se ha presentado, al señor Masías. Con todo respeto, no sonríe el señor”, manifestó.

Para finalizar, el vocalista del exitoso grupo de cumbia no se dio por vencido con el jurado de “El Gran Chef Famosos”, Javier Masías, y afirmó que se ganará su cariño. “En algún momento y en alguna oportunidad se va reír porque sé que tiene un lindo corazoncito. Pronto lo sacaré”, aseguró.

