El Gran Chef Famosos: Javier Masías enternece al confesar que sin José Peláez su “maldad” desaparece

Javier Masías se conmovió con la vuelta de José Peláez a la conducción y se animó a dedicarle unas pequeñas palabras. “Lo he extrañado, señor Peláez. No se vaya tan seguido. Se me va la maldad cuando usted no está”, fue el más sincero mensaje que decidió mandarle.

“Mira cómo me han puesto”, acotó ante la mirada sorprendida de ‘La Gacela’. “Se me va la maldad, me pone emocional. Tengo emociones bonitas, estoy harto. Seguro todo me va a gustar”, sentenció.

Este martes 16 de abril, empieza una nueva semana en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Giovanna Valcárcel, Flavia Laos, Zelma Gálvez, Gino Assereto y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar caer en la temible Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

