El Gran Chef Famosos: Javier Masías acusa a Karina Borrero de PERDER el tiempo en la cocina

El jurado de “El Gran Chef Famosos”, Javier Masías, no desperdició la oportunidad de hacer otro de sus sarcásticos comentarios y esta vez llegó hasta la estación de Karina Borrero. “La vida nos ha llevado a lugares muy distintos”, dijo. Aunque Karina pensó que este sería un comentario simpático de parte de su excompañero de universidad, Masías volvió a hablar. “Te veo aquí desperdiciando el tiempo”, afirmó.

Masías le recordó a la participante estaban más avanzadas que ella en la preparación del primer plato de la noche. “Huele a cocina, aquí no huele a nada. Aquí se seca todo, permiso”, sentenció.

La participante Borrero no se quedó callada ante los intentos del jurado Masías por ponerla nerviosa. “Feísmo, seño, que yo lo reconozca de la universidad, a mi compañero de clases, y ahora me niega”, manifestó. “La aburrida me ha dicho. Se pasó”, agregó Karina.

Este sábado 1 de junio se vive otra ronda de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Las cinco participantes de la noche se enfrentan para pasar directamente a la siguiente ronda y evitar ser parte de las dos personas que irán a la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo lograrán?

