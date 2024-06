El Gran Chef Famosos: Ivana Yturbe AFIRMA que los camarógrafos se comen su comida

Como parte del segundo reto de la Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”, los participantes tuvieron que preparar un plato libre, lo que despertó la tensión en la cocina. Mientras Ivana Yturbe aderezaba la panceta, la participante hizo una curiosa revelación y afirmó que los camarógrafos se comen la comida que ella prepara.

La participante bromeó con parte del equipo del programa e hizo un divertido comentario. “Mi camarógrafo ha hecho de cara de qué miércoles está haciendo”, afirmó. Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues Ivana no se quedó callada y decidió defenderse. “Oigan, señores ustedes ni cocinan, sus esposas están ahí temprano cocinando y me van a venir a decir a mí algo”, expresó.

“Ya pues señores, de ahí se están comiendo toda mi comida. ¿Qué creen que no los veo?”, aseguró a las cámaras. Esto ocurrió después de que la competidora manifestara emocionada su decisión de cocinar una panceta estilo ‘navideña’.

Este sábado 8 de junio, los participantes se enfrentan en equipos a una intensa Noche de Sentencia. Leyla Chihuán, Santiago Suárez, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Julinho y Karina Borrero harán de todo para no ser uno de los cuatro competidores en ir a la temida Noche de Eliminación. ¿Quiénes se salvarán?

