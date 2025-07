Goncho Iglesias no soportó las críticas a su risotto con lomo saltado por parte del jurado Javier Masías en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Pero no solo eso, sino que lo comparó con la actitud de su ex pareja.

“Goncho, cuando pasé por tu isla te felicité porque me pareció buena idea que hicieras un aderezo que pudieras añadir al risotto. Pero tienes que matar el aderezo, has puesto tropezones de ají”, sentenció el crítico gastronómico.

Y, desde el confesionario, Goncho Iglesias le respondió: “Javier, me mandas señales confusas, eres como esa enamorada que tuve en tercero de secundaria que venía, me daba un beso, me tiraba una cachetada y se iba”.

