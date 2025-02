28 de febrero 2025 Actualizado el: 28 febrero 25 | 09:52 am

En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, la Noche de Eliminación llega para reclamar la salida de una dupla. Anthony Chávez y Sumaq, Tito Vega y Leandra, Ismael La Rosa e Ishana, y Ali y Bianca Bazo están más que dispuestos a defender su lugar en la competencia.

Los jurados confesaron que la dificultad de los retos gastronómicos está garantizada. “Hoy sí hay platos muy retadores, no los quiero asustar”, aseguró Nelly Rossinelli. “Estaría nervioso si yo tuviera que concursar haciendo este plato”, señalará Luciano Mazzetti.

El adelanto muestra que, en efecto, los participantes sufrirán al preparar sus platos. “Esto es perejil, no le has echado hierbabuena”, le informará Nelly a Ismael La Rosa sobre su plato.

Tito Vega es otro competidor que no ocultará su preocupación por el manjar que presentará. “Se me pegaron los fideos porque me olvidé de echarles un poquito de harina”, gritará con desesperación.

Además, la pequeña Sumaq no perderá la oportunidad de recordarle a su padre uno de sus mayores traumas en la cocina. “A ti se te cayeron los fideos y fuiste eliminado”, le comentará a Anthony Chávez.

¿Qué dupla le dirá ADIÓS a la cocina? ¿Quiénes avanzarán a la siguiente ronda? El final de la competencia está por llegar.

