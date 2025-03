En El Gran Chef Famosos, Extremo, la tensión comienza a apoderarse de la cocina y los participantes temen por su permanencia. En una noche de comida carretillera, los famosos se enfrentarán a uno de los platos más temidos: papa rellena XL.

El adelanto muestra a más de un participante en aprietos durante la preparación de este conocido platillo, ¿por qué?

“Eso no me puede pasar”, renegará Mauri Stern al batallar contra su papa rellena y no es el único que perderá los papeles durante este proceso.

¿Conseguirán que la masa no se deshaga? ¿Podrán impresionar a los jurados?

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Extremo” EN VIVO

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.