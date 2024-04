El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Zelma Gálvez es la quinta eliminada de competencia

¡La extrañaremos! Zelma Gálvez se convirtió este miércoles en la quinta eliminada de la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La actriz cómica no deleitó el paladar del exigente jurado y tuvo que abandonar el programa culinario de Latina Televisión.

Antes de abandonar la cocina, Zelma agradeció profundamente por la oportunidad que se le otorgó. “Estas semanas han sido una increíble experiencia. Me han marcado los límites que tengo. Hay que tener respeto a una zona de trabajo como es la cocina”, dijo frente a las cámaras.

Asimismo, la actriz cómica aseguró estar contenta porque “por fin me comí mi plato con mucho gusto. Es maravilloso lo que brota de una sartén o un horno cuando está bien dirigida. Estoy muy agradecida por esta experiencia, no la voy a olvidar. Me voy feliz”.

