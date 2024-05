El Gran Chef Famosos, El Restaurante: ¿Quiénes serán los finalistas? Gino lanza SU TEORÍA

¡LO DIJO! Gino Assereto aprovechó la atención de las cámaras para confesarle a los ‘chefcitos’ QUIÉNES cree él que llegarán a la gran final de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” que se desarrollará el próximo lunes 27 de mayo.

Gino no se calló nada y sentenció: “Mathías y yo tenemos una relación increíble. Siempre nos apoyamos. Si él necesita, yo le doy; si yo necesito, él me da. Me siento feliz de estar a estas alturas compitiendo contra él. Es más: tengo la visión de que él y yo vamos a llegar al día final”.

Este lunes 20 de mayo inicia la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los seis semifinalistas se enfrentan en la cocina en busca de uno de los cupos a la ronda final, ¿quién lo conseguirá?

