El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Peláez trolea a Juan Carlos por su mayonesa

El conductor José Peláez pasó por las estaciones de los participantes durante la preparación del tablier de sapeur pompiere, plato de la gastronomía francesa. Pero, al conversar con Juan Carlos Rey de Castro, el presentador comparó su trabajo con el de Emilram Cossío.

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Peláez pasó por las cocinas probando la mayonesa de los participantes. Al degustar la de Emilram, le aseguró que estaba rica.

Así que, al llegar a la estación de Juan Carlos, lo troleó con esta comparación: “Está rica. Pero creo que la de Emilram está más rica”. Pero el actor de “Papá en Apuros” no se quedó callado y defendió su trabajo: “Viene, prueba mi mayonesa y me dice ‘está más rica la de Emilram’. Yo no le puedo poner tanta sal porque tengo que considerar los otros ingredientes. Conciencia pues”.

Este lunes 20 de mayo inicia la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los seis semifinalistas se enfrentan en la cocina en busca de uno de los cupos a la ronda final, ¿quién lo conseguirá?

