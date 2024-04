El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Masías se pasa de frío y dedica ESTE mensaje a los participantes

Javier Masías llegó a la cocina con poca disposición para aceptar los mínimos errores de los participantes de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. En la quinta ronda de competencia, el exigente jurado espera ver un nivel superior en los candidatos a llevarse el título de ‘Gran Chef’ en esta temporada; especialmente de aquellos que se salvaron de la Eliminación la semana pasada.

Por ello, no dudó en dedicarles un drástico mensaje a los concursantes que dejó impresionado a más de uno: “Estoy sorprendido con los participantes que estoy viendo en este episodio porque no puedo creer que estén aquí. Todo el mundo dice ‘Zelma, Zelma, Zelma…’ y obviamente Zelma no debería estar acá. Pero Flavia Laos tampoco, Lita Pezo tampoco y el señor Juan Carlos ha demostrado que cualquier expectativa que tuvimos en él desde la primera semana ha sido invalidada por su desempeño hasta este momento”.

Después de escuchar estas palabras del crítico gastronómico, los participantes se mostraron un poco bajoneados, pero dispuestos a enfrentarse a una nueva noche.

