El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Jurado destruye el plato de Dorita Orbegoso, ¿qué dijeron? 

Los jurados de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” solo tuvieron comentarios negativos para el plato de Dorita. Giacomo Boccio, Nelly Rossinelli y Javier Masías coincidieron en la poca sazón de la carne de cerdo que preparó la bailarina. “Dorita, esto no pasa”, comentó Masías.

“Hoy no has cocinado como sueles cocinar”, afirmó el jurado Boccio. “No está tan apetitoso el plato a la vista”, sentenció Nelly. Otro de los aspectos más criticados del plato de la bailarina fue la escaza cantidad que sirvió. “Yo la verdad sé que puedo más, pero el juego, el tiempo, la manzana que no entraba. Ustedes también debieron ayudarnos ahí”, dijo Dorita a las cámaras.

Este sábado 20 de abril se vive una noche más en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Ekaterina Konysheva, Gino Assereto, Mathías Brivio y Dorita Orbegoso se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes pasarán a la siguiente ronda?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.